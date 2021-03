Das Gezerre um die Maßnahmen im Osten zeigt wieder einmal: Der heimische Föderalismus ist nicht krisenfest.

Man kann geteilter Meinung sein über das, was da für die Ostregion beschlossen wurde. Diejenigen, denen schon bisher alles zu weit ging, werden aufschreien. Allen anderen wird sich eher das Bild von den kreißenden Bergen aufdrängen, die ein Mäuslein gebaren.

Wie auch immer. Erschütternd ist das Tempo der Entscheidungsfindung. Montag war der Tag, an dem Bund, Länder und Experten an einem Tisch saßen: keine Entscheidung. Am Dienstag trafen der Bund und die hauptbetroffenen Länder zusammen: keine Entscheidung. Den ...