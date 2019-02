Erinnerungen an Zeiten werden wach, in denen die USA in Südamerika Präsidenten einsetzten und stürzten.

Es ist abscheulich, was am Wochenende in Cúcuta passiert ist. Es ist zynisch und menschenverachtend, dass Machthaber Nicolás Maduro Hilfslieferungen verbrennen lässt, die so bitter benötigt werden. Es ist eine neue Dimension des Dramas um Venezuela, das sich schon viel zu lange hinzieht.