Es gäbe wieder eine Chance fürs Gesundheitssystem

Österreich steht im internationalen Vergleich nicht dort, wo es stehen müsste. Das könnte geändert werden.

Die Fakten über die Schwächen des österreichischen Gesundheitswesens liegen längst auf dem Tisch. So lange, dass man der Aufzählung fast überdrüssig ist und an der beharrlichen Nicht-Umsetzung der sich immer und immer wieder aufdrängenden Verbesserungen verzweifeln möchte. Auch aus dem jüngsten OECD-Report über Österreichs Gesundheitssystem im internationalen Vergleich geht also hervor: Wir geben - gemeinsam mit Schweden - nach Deutschland und Frankreich zwar am drittmeisten aus. Aber stehen wir deshalb am drittbesten da? Nein.

Um beim direkten Vergleich ...