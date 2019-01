Die Qualität einer Demokratie bemisst sich an der Art und Weise, wie die Regierung mit ihren Kritikern umgeht.

Die Medienpolitik - oder das, was man in Österreich dafür hält - legte auch während der Weihnachtsfeiertage keine Pause ein. FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein protestierte heftig gegen den Umstand, dass die ZiB 1 ein Buch des bekannt regierungskritischen Kabarettisten und Autors Florian Scheuba präsentiert habe. "Unzulässige Werbung", befand Jenewein. ORF-Chef Alexander Wrabetz wies das in für ihn ungewohnter Schärfe zurück: "In Österreich - wie in allen EU-Ländern (außer Ungarn) - entscheiden Kulturredakteure, ob und wie über Bücher von kritischen Satirikern berichtet wird, und nicht Mediensprecher von Regierungsparteien. Das darf sich auch durch ein neues ORF-Gesetz nicht ändern!", twitterte Wrabetz.