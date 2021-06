Neue Chats belegen: Es gehören nicht nur neue Personen her, sondern auch auch neue, transparente, saubere Strukturen.

Nicht alles, was da in den vergangenen Wochen an peinlichen Chat-Nachrichten ans Licht der Öffentlichkeit kam, hat sich diese Öffentlichkeit auch verdient. Selbst ein Thomas Schmid hat Anrecht auf die Wahrung seiner Würde. Persönliche Inhalte seines Handys und Chats, die nichts mit den zu untersuchenden Causen zu tun haben, einer hechelnden Twitteria vorzuwerfen, hat nichts mit Aufklärung und viel mit Menschenhatz zu tun. Es darf nicht sein, dass einer, der sein Handy der Staatsanwaltschaft ausliefert, wenige Tage darauf sein gesamtes ...