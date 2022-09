FPÖ zementiert sich in der Opposition ein

Seit über einem Jahr hat Herbert Kickl die alleinige Führung der FPÖ inne und hat die Freiheitlichen in dieser Zeit endgültig in die Radikal-Opposition geführt. Am Samstag stellt sich der polternde FPÖ-Chef beim Bundesparteitag nun erstmals der Wiederwahl. Daran, dass die Blauen Kickl in seiner Chefrolle bestätigen werden, besteht kein Zweifel. Dass die zuletzt aufgebrochenen parteiinternen Differenzen so knapp vor der Tiroler Landtagswahl und der Hofburgwahl offen auf dem Parteitag unter den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen werden, darf bezweifelt werden.

