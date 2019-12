Eine Frage an all jene, die die Grünen für ihre Regierungsverhandlungen mit der ÖVP schelten: Wie hätten Sie's denn gern?

Noch steht keineswegs fest, ob es je eine Regierung aus ÖVP und Grünen geben wird. Was hingegen bereits felsenfest steht, ist die Gewissheit, dass alles ganz schrecklich wird. Diese Gewissheit grassiert zumindest im linken Flügel der heimischen Twitteria und der restlichen "sozialen" Medien.

Vor allem seit kolportiert wurde, dass die Ministerien für Finanzen und Inneres an die ÖVP-Politiker und Sebastian-Kurz-Vertrauten Gernot Blümel und Karl Nehammer gehen könnten, gibt es bei den Vertretern der reinen politischen Lehre kein Halten mehr. "Dieses neue Grün hat einen Stich ins Türkise", jammert einer auf Twitter. Ein anderer attestiert den Grünen in vorwurfsvollem Ton, "gemeinsame Sache" mit Kurz zu machen, statt im Parlament für die

gerechte Sache einzutreten. Ein dritter hält die kolportierten türkisen Minister für eine "Provokation". Und da und dort wird Empörung darüber laut, dass die Grünen in die Koalition mit einer Partei eintreten könnten, die zuvor mit der FPÖ kooperiert habe.

Sie alle muss man fragen: Wie hätten Sie's denn gern? Selbst dem fundamentalistischsten Fundi-Grünen müsste klar sein, dass Kogler & Co. als Teil einer Regierung ihre Vorstellungen weit besser durchsetzen können, als wenn sie sich - was die Fundis offensichtlich lieber sähen - wieder auf ihre alte Rolle als parlamentarische Opposition beschränkten. Die moralische Entrüstung, die Kogler & Co. von ihrem eigenen politischen Rand entgegenlodert, verkommt zur hohlen Phrase. Lieber in der Opposition völlig wirkungslos den Moralapostel spielen, als in der Regierung zwar den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, dafür aber für eine grün-kompatible Klima- und Sozialpolitik zu sorgen! So lautet offensichtlich die Erwartungshaltung, deren Erfüllung dazu führen würde, dass sich die ÖVP statt der Grünen die Freiheitlichen als Regierungspartner anlacht. Und es zu einer Klima- und Sozialpolitik kommt, die kein Grüner wünschen kann. Die Fundi-Kritiker der grünen Regierungsverhandlungen zielen auf Abbruch der türkis-grünen Verhandlungen und auf eine Wiederkehr von Türkis-Blau. Also auf jene Regierungsform, die sie zuvor erbittert bekämpft haben. So sieht Fundi-Logik aus.