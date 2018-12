Eine anonym zugespielte Liste - und was sie über die Qualität von politischen und behördlichen Entscheidungen aussagt.

Wieder einmal bedurfte es eines Spruchs des Verfassungsgerichtshofs, um die Politik (und in diesem Fall auch die Verwaltung) zur Vernunft zu rufen. Wieder einmal muss man sich fragen, warum es ständig dieses höchstrichterlichen Weckrufs bedarf. Wieder einmal fragt man sich (und kennt im Grunde bereits die Antwort), was das über die Qualität der obrigkeitlichen Entscheidungen in diesem Lande aussagt.