Das Karfreitagsdilemma ist ein Minimalproblem, das die Zukunft der Arbeitswelt nicht einmal am Rande berührt.

Halbe Lösungen haben es meist an sich, dass sie niemanden so richtig zufriedenstellen. So auch die halbe Lösung, die die Koalition hinsichtlich des Karfreitags zusammengebastelt hat. Dieser Tag soll zum "halben Feiertag" werden, halb angelehnt an den Heiligen Abend und den Silvestertag. Was einerseits den Handel und die Industrie erzürnt, weil sie um Umsätze und Produktion bangen. Und andererseits auch die Arbeitnehmerorganisationen auf die Barrikaden treibt. Denn diese hatten das Urteil des EuGH, dass der bisherige Exklusiv-Feiertag nur für Evangelische und Altkatholiken gleichheitswidrig sei, als Freibrief für einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag für alle interpretiert. Den gibt es jetzt aber nicht. Extrafrust herrscht bei den Evangelischen und Altkatholiken, die nicht nur nichts gewinnen, sondern sogar einen halben Feiertag verlieren.