Kinderbetreuung in Coronazeiten ist nicht so einfach, wie sich das Bildungsbürokraten vorstellen.

Sollten Eltern während der Phase der Schulschließungen ihre Kinder in die schulische Tagesbetreuung schicken, sei das - so sprach der Bundeskanzler in den vergangenen Wochen mehrfach - "keine Schande". Eh nicht. Doch man fragte sich, warum der Regierungschef den Begriff ...