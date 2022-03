Das Bekenntnis zur Abrüstung der Worte im beginnenden U-Ausschuss darf diesmal kein leeres Versprechen sein.

"Ins Visier nehmen", "aus vollen Rohren feuern", "in Deckung gehen", "Politschlacht". Die Liste an Kriegsmetaphern, die normalerweise in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu hören sind, ist endlos. Doch besonders in Zeiten eines schrecklichen Angriffskrieges vor den Toren der EU und der sicherheitspolitischen Umwälzungen auf unserem Kontinent müssen die Damen und Herren im Hohen Haus darauf verzichten und ihren Ton dem Ernst der globalen Lage anpassen. Allein schon aus Respekt vor den Opfern wirklicher Schlachten.

Bilder von zerbombten Häusern, von Toten ...