Vermögenssteuern? Oder lieber nicht? Warum SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gleichzeitig recht und unrecht hat.

Politik ist nicht der richtige Ort für differenzierte Stellungnahmen. Sie stehe natürlich zur Forderung ihrer Partei, Vermögens- und Erbschaftssteuern einzuführen, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner

in einem Interview zum Jahreswechsel. Die Frage sei aber, wann der richtige Zeitpunkt dafür sei. Jetzt offenbar nicht, denn jetzt sei "die Zeit für Entlastung und nicht für zusätzliche Steuern". So weit die differenzierte Stellungnahme der Parteichefin, die ihr von ihren Parteifreunden prompt um die Ohren geschlagen wurde. Die SPÖ-Vorsitzenden von Salzburg, Kärnten und der Steiermark richteten ihrer Chefin in Wien unmissverständlich aus, dass der "richtige Zeitpunkt" für Vermögenssteuern immer da sei.