Als ob die Zeit stehen geblieben wäre: Wieder einmal erklärten uns fünf Männer im Bundeskanzleramt die Welt. Als ob dieses Land keine tollen Expertinnen und Politikerinnen hätte.



Standpunkt SN

Aus den üblichen virologischen Vier sind also Montag abend beim Auftritt im Kanzleramt virologische Fünf geworden: Der Bundeskanzler, der Gesundheitsminister, ein Landeshauptmann in Rot, einer in Türkis resp. Schwarz, ein Vizerektor der Meduni Wien. Was fiel noch auf? Richtig: Es handelte sich um ein rein männliches Quintett. So wie ja auch die üblichen virologischen Vier (Kanzler, Vizekanzler, Gesundheits- oder Innenminister), die uns mindestens einmal pro Woche via TV in unseren Wohnzimmern heimsuchen, völlig ohne weibliche Beteiligung auskommen.

Muss ...