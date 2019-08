Zuerst üble Unterstellungen gegen den ÖVP-Obmann, dann ein Paparazzi-Foto, das die SPÖ-Chefin beim Essen in einem französischen Nobelrestaurant zeigt - was kommt als Nächstes? Der Wahlkampf bietet bisher vieles, nur keine Informationen darüber, was die Parteien nach der Wahl tatsächlich machen wollen. Die Netzgesellschaft hält sich lieber mit Strache-Tratsch im Putin-Propaganda-Sender auf als mit lebenswichtigen Zukunftsthemen wie Klima, Bildung, Pflege, Pensionen, Arbeit.

Die "Salzburger Nachrichten" geben nichts auf Gerüchte, Message-Control oder Polit-Spin. Gerade in der Zeit vor Wahlen ist unsere Aufmerksamkeit besonders geschärft. Denn für uns und unsere Leserinnen und Leser zählt Wissen. Das zu vermitteln ist unsere tägliche Aufgabe. Gerade jetzt.

Qualität: In der aktuellen Mediendebatte ist viel von Qualität die Rede. Selbst Boulevardzeitungen nehmen diesen Begriff für sich in Anspruch. Doch woran kann man Qualität in der Berichterstattung erkennen?

Es gibt einige Kriterien, anhand derer man gute Zeitungen von anderen unterscheiden kann. Wir von den "Salzburger Nachrichten" beherzigen folgende Regeln ganz besonders:

Wir agieren unabhängig, politisch wie wirtschaftlich, mutig, konstruktiv und verantwortungsbewusst.

Wir liefern eine hohe journalistische Eigenleistung, keinen Abschreibe-Journalismus.

Wir betreiben faire Recherche - Check, Re-Check, Double-Check.

Wir unterscheiden zwischen Bericht und Kommentar und zeichnen diese klar aus.

Wir sorgen für eine klar erkennbare Trennung zwischen redaktionellen und kommerziellen Inhalten.

Wir betreiben keinen Kampagnenjournalismus. Dieser kennt nur Schwarz oder Weiß. Das passt nicht zu unserer Sicht vom Streben nach Wahrhaftigkeit.

Wir pflegen die lückenlose Quellenangabe. Die Leserinnen und Leser haben ein Recht darauf, zu wissen, woher die Informationen zu einem Beitrag stammen.

Wir betrachten auch die Kehrseite der Medaille. Es gilt das Gebot: Audiatur et altera pars. Höre auch die andere Seite.

Wir blicken über den Salzburger und über den österreichischen Tellerrand in die Welt hinaus. Über 20 Korrespondenten in aller Welt arbeiten für uns, gleich zwei davon sind in Brüssel aktiv.

Als Richtschnur für unsere Arbeit dienen Blattlinie und Ehrenkodex der österreichischen Presse - unsere Journalistinnen und Journalisten wissen, was sich gehört.

Unsere Sprache soll verständlich und vor allem richtig sein.