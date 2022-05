Es ist also das eingetreten, was politische Beobachter schon im Dezember erwartet hatten - zu jener Zeit also, als Karl Nehammer an die Spitze der ÖVP und des Kanzleramtes trat: Die beiden Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, beide noch von Sebastian Kurz in ihre hohen Ämter befördert, sind draußen. Nehammer hat damit ein weiteres Kapitel der Ära Kurz geschlossen. Wenn auch mit Zeitverzögerung. Oder handelte es sich nicht um Zögern, sondern um Taktik? Es fällt auf, ...