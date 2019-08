Der Staat sammelt Informationen - und gibt sie nicht preis. Diese Geheimniskrämerei muss ein Ende haben.

Niemals wird man erfahren, wie sinnvoll die Technologiebüros an den Botschaften in Washington und Peking sind. Oder was die zusätzliche praktische Ausbildung für Motorradführerscheine bringt. Oder was die Verkehrssicherheitskampagne "Keine Drogen am Steuer" bewirkt. Zugegeben, es mag brennendere Fragen geben ...