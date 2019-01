Warum auch in diesem Wahlkampf eine Neutrali- tätsdebatte geführt werden wird. Und warum sie auch diesmal versanden wird.

Pünktlich zu Beginn des EU-Wahlkampfs erhebt die lang in einer Loch-Ness-artigen Versenkung gewesene Neutralitätsdebatte ihr Haupt. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder plädierte in den SN für eine einheitliche EU-Außenpolitik inklusive militärischer Begleitmusik, was aber kein Widerspruch zur österreichischen Neutralität sei, weil die EU-Außenpolitik selbst "neutralitätsorientiert" sein solle. Neos-Spitzenkandidatin Claudia Gamon ging in der "ZiB 2" etliche Schritte weiter. Sie "halte es für einen vernünftigen Schritt, langfristig an eine EU-Armee zu denken", sagte sie und fügte hinzu, dass man dafür allenfalls die Neutralität "zur Disposition" stellen würde. Gamon wandelt auf den Spuren des seinerzeitigen ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel, der einst die Neutralität - gemeinsam mit Lipizzanern und Mozartkugeln - zur "alten Schablone" erklärt hatte,

die dem 21. Jahrhundert nicht gerecht werde.