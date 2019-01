Warum die politische Strategie, jeder und jedem von allem etwas bieten zu wollen, auch ihre Tücken haben kann.

Die Strategie der ÖVP erinnert ein wenig an die

EU-Wahl 2009. Parteiobmann Sepp Pröll hatte wenig Vertrauen in die Zugkraft von Othmar Karas als Spitzenkandidat. Er setzte ihm den früheren Innenminister Ernst Strasser vor die Nase. Das Ergebnis: Karas holte die Stimmen der glühenden Europäer unter den ÖVP-Sympathisanten, der Law-and-Order-Mann Strasser diejenigen der Brüssel-Kritiker. Am Ende holten die Schwarzen Platz Nummer eins.