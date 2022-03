Hat also nicht geklappt mit dem von Ex-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein angekündigten "würdigen Frühlingserwachen". Eine Woche nach dem Fall fast aller Coronamaßnahmen gibt es vielmehr ein böses Erwachen: die Infektionszahlen so hoch wie nie, Hunderttausende krank oder in Quarantäne, steigender Stresspegel in den Spitälern.

In der an Widersprüchen reichen Coronapolitik stellte der 16. Februar einen Höhepunkt dar. Damals wurden rund 31.000 Neuinfektionen gezählt, die Warnungen, dass die noch infektiösere Omikron-Variante BA.2 demnächst dominant sein werde, wurden immer lauter, auch ...