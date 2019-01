Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert ist nicht einfach. Die neuen Kommunikationswege, die Reisefreiheit, die gleichzeitige politische und religiöse Radikalisierung sind Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Doch mit den jüngst bekannt gewordenen Überwachungsplänen schoss das Innenministerium wieder einmal weit über das Ziel. Im Ressort Herbert Kickls (FPÖ) arbeitet derzeit ein Team an einem Nachrichtendienst, der bereits dann Informationen sammeln darf, bevor es konkrete polizeiliche Ermittlungen gibt. Was in Zeiten des internationalen Terrorismus vielleicht verlockend klingt, ist gefährlich. Wer entscheidet zukünftig, wer bespitzelt werden soll? Welche Informationen werden dann über wen gesammelt? Und während die Staatsschützer immer ungebremster bespitzeln dürfen, sollen sie selbst in Zukunft weniger streng kontrolliert werden. So der Plan. Nur zur Erinnerung: Gegen die Verschärfung des Staatsschutzgesetzes hatte Kickls FPÖ vor wenigen Jahren noch laut protestiert.