Die SPÖ weiß: Wer nur auf die Fehler der gegnerischen Mannschaft lauert, der gewinnt kein Match und keine Wahl. Jetzt müsste die Sozialdemokratie nur noch ihre Abschlussschwäche vor dem gegnerischen Tor überwinden.

Eine sachlich agierende Medizinerin, die nicht von PR-Termin zu PR-Termin haste, sondern mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein Politik betreibe: Mit diesen Zuschreibungen charakterisierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig beim SPÖ-Parteitag am Samstag seine Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, ehe diese sich der Wiederwahl durch die Delegierten stellte. Ludwig hätte es auch kürzer sagen können: Pamela Rendi-Wagner ist nicht Sebastian Kurz. In Zeiten, in denen die Vertrauenswerte des türkisen Kanzlers im Sinkflug sind und eine Anklage wegen falscher Beweisaussage im Raum steht, ist dies nicht ...