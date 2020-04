Die SPÖ hat wenig zu feiern an ihrem höchsten Feiertag. Vom Elend einer Partei, die einst mit absoluten Mehrheiten regierte.

Es war am 1. Mai 2016, also vor genau vier Jahren, als einige irrlichternde Parteifunktionäre den damaligen SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzler Werner Faymann bei der traditionellen Maifeier der SPÖ vom Rednerpult pfiffen. Es folgte Christian Kern an der SPÖ-Spitze. Es folgte ...