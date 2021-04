Das Entsetzen der anderen Parteien über den türkisen Postenschacher ist einerseits verständlich, doch andererseits nicht wirklich glaubwürdig. Es wäre viel gewonnen, wenn den salbungsvollen Worten endlich Taten folgen würden.

Die allseitige Empörung über die Posten- und Freunderlschachereien im türkisen Teil der Bundesregierung hat mit der Nationalratssondersitzung am Freitag einen - wenn auch wohl nur vorläufigen - Höhepunkt erreicht. Nun gönnt man natürlich all den Saubermännern und -frauen der übrigen Parteien sehr gern ihre parlamentarischen Entsetzensäußerungen und Sauberkeitsbekundungen. Doch diese wären deutlich glaubwürdiger, würden sich besagte Parteien in ihrem Machtbereich anders verhalten als die viel gescholtene ÖVP.

Gut, die Neos hatten diesbezüglich noch nicht allzu viele Möglichkeiten, und ...