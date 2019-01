Schwarz gegen türkis gibt ein spannendes Match.

Es ist kein übler Schachzug, der ÖVP-Obmann Sebastian Kurz da eingefallen ist. Für all jene, denen die von der Bundesregierung betriebene türkisblaue EU-Politik zu wenig europäisch ist, schickt er den überzeugten Europäer Othmar Karas ins Rennen um die EU-Mandate. Auf Platz zwei der Wahlliste folgt Staatssekretärin Karoline Edtstadler - also jene Law-and Order-Politikerin, die die neue türkise ÖVP-Politik verkörpert wie kaum eine zweite und die für all das steht, für das auch Sebastian Kurz steht. Mit dieser Doppelspitze an der EU-Liste deckt der Parteichef quasi die alte und die neue ÖVP ab.

Dass die ÖVP-Mandate nach geschlagener EU-Wahl nicht nach der Listenplatzierung vergeben werden sollen, sondern nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, hat für Kurz gleich zwei positive Effekte. Zum einen dient dieser Vorzugsstimmenwahlkampf der Mobilisierung der Funktionäre und Sympathisanten und wird möglicherweise die Zahl der ÖVP-Stimmen in die Höhe treiben. Und zum anderen darf sich Kurz der Hoffnung hingeben, dass seine Favoritin Edtstadler den von ihm wenig geschätzten Karas überholt. Und dann anstelle des Kurz-kritischen Karas die Europapolitik der ÖVP verkörpert. Der Wahlkampf ist eröffnet. Es wird auch ein ÖVP-interner Wahlkampf sein.