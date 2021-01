Simpel und sinnvoll: Es gibt kein Argument gegen Antigentests an Schulen.

Er tut nicht weh, ist kinderleicht anzuwenden und nach 15 Minuten gibt es ein Ergebnis: Der "Nasenbohrer-Test", der seit der Vorwoche an den Schulen verteilt wird, gehört wohl zum Simpelsten und Sinnvollsten, was Eltern, Schüler und Lehrer seit Langem in diesen mühseligen Zeiten angeboten bekommen: Jede Schülerin, jeder Schüler, egal ob in der Volksschule, der Mittelschule oder der Oberstufe soll ein Mal pro Woche, später sogar zwei Mal, besagten Antigentest durchführen. So sollen zumindest jene Kinder herausgefiltert werden, die - ...