Das Beispiel Vorarlberg zeigt: Neuwahlen müssen nicht zu monatelangem Stillstand führen. Das schwarzgrüne Regierungsprogramm ist fertig.

Das ist wahre Sachlichkeit: In nur drei Wochen haben sich ÖVP und Grüne in Vorarlberg auf ein solides Regierungsprogramm inklusive Vergabe der Regierungsposten geeinigt, die Parteigremien haben fast einhellig zugestimmt, am Mittwoch werden das Programm und die neue Landesregierung dem ...