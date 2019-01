Das in knalligem ÖVP-Türkis gehaltene Plakat, mit dem die Wiener Volkspartei derzeit die Wartehäuschen der Wiener Linien schmückt, sagt mehr als tausend Message Controller. Es zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz - streng gebügeltes, aber offenes Hemd, Ärmel hochgekrempelt - an einem gutbürgerlichen Frühstückstisch sitzend, wie er gerade einer ihn anhimmelnden Wiener Vorzeigefamilie Orangensaft in die Gläser schenkt. "Entlastung für unsere Familien", steht darunter. Sebastian, der Ernährer, lautet die subtil mitgeschickte Botschaft, Pardon: Message.