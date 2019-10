Noch gibt es keine wirklichen Indizien dafür, dass ÖVP und Grüne wirklich mitsammen regieren wollen.

Am Ende der fünften Woche nach der Nationalratswahl haben ÖVP und Grüne - nein, nicht entschieden, ob sie miteinander regieren wollen oder nicht. So weit sind wir noch lange nicht. Sie haben bloß entschieden, über welche fünf "Herausforderungen" sie in ...