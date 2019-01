Die Regierung plant eine Entlastung der Steuerzahler. Und gibt ihnen das Geld zurück, das man ihnen vorher abgenommen hat.

Eine Steuerreform gehört zur Legislaturperiode wie die Wahl, mit der sich die politischen Kräfteverhältnisse ändern. Keine Regierung, die etwas auf sich hält und sich so lang wie möglich im Amt halten will, widersteht der Verlockung, zu verkünden, dass sie an nichts so hart und unermüdlich arbeitet wie daran, die Bevölkerung steuerlich zu entlasten.