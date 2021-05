Um die Studentinnen und Studenten in diesem Land hat sich in den vergangenen Monaten außerhalb der Bildungswelt niemand wirklich Sorgen gemacht. Dass Hunderttausende junge Menschen frustriert in ihren Kinderzimmern sitzen, anstatt die Freiheit der ersten Studienjahre zu genießen, wurde höchstens als Luxusproblem von Überprivilegierten abgetan.

Wenn sich Studierende empören, werden sie gerne beschimpft, das war schon immer so. Ganz nach dem Motto: "Die wissen ja gar nicht, was harte Arbeit bedeutet." Die Realität sieht jedoch längst anders aus: ...