In sieben Jahren ist die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen in Österreich um drei Prozent gesunken, jene der Männer um sieben Prozent gestiegen. Damit sind 67 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten Männer, nur 33 Prozent Frauen, während sie unter den ganzjährig Teilzeitbeschäftigten stolze 82 Prozent stellen. Mit 21.178 Euro brutto bezogen Frauen im Vorjahr ein mittleres Einkommen, das nur 63 Prozent des Männereinkommens entsprach. Teilzeitbeschäftigung ist ein Grund dafür. Pensionistinnen müssen in Österreich mit 68 Prozent der mittleren Männerpension auskommen. Altersarmut beginnt mit der Teilzeit. Und die ist oft nicht freiwillig, sondern bequem für die Gesellschaft, die so Alten- und Kinderbetreuung kostengünstig abwälzt.