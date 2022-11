Übles Gezerre um die Asylfrage

Wenn viele Politikerinnen und Politiker angesichts steigender Asylzahlen ganz überrascht tun, so muss man ihnen sagen: Das Thema ist nicht vom Himmel gefallen.

Seit sieben Jahren beobachten wir denselben Ablauf: großer Andrang, große Debatte um die Unterbringung, noch größere politische Ankündigungen für die Zukunft ("2015 darf sich nicht wiederholen"). Kaum lässt der Druck nach, geraten die in der Not gefassten Vorsätze schnell in Vergessenheit: keine geordnete Zuwanderungspolitik, kein europäischer Grenzschutz, keine Asylzentren außerhalb der EU, kaum gezielte Bekämpfung ...