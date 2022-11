Übles Gezerre um die Asylfrage (II)

100.000 Asylanträge insgesamt in diesem Jahr, möglicherweise würden es bis zum 31. Dezember sogar 120.000. Dazu rund 60.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Ergibt: 180.000 fremde Menschen zusätzlich, die in Österreich Schutz und Zuflucht suchten. Das seien mehr als im "Asyljahr" 2015, so die Erzählung.

Vor dem Hintergrund solcher Zahlen brach sofort die Debatte um die Unterbringung der vielen hilfesuchenden Menschen aus. Der Innenminister ließ sogar Zelte aufbauen. Signal: Das Boot ist voll. Notschlafstellen à la Moria im Attergau und ...