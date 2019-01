Wir leben in einer Verbotskultur. Sie zeugt von der Ohnmacht der Politiker und gängelt die Bürger bis in ihre privaten Bereiche.

Cricket spielen auf dem Salzburger Glanspitz: verboten.

Alkoholkonsum am Praterstern und beim Salzburger Bahnhof: verboten.

Pommes frites, die dunkler als blassgelb sind: verboten.

Wegwerfbecher in Salzburg: verboten.

Betteln in Städten: verboten.

Essen in der U-Bahn: verboten.

Handys an Schulen: verboten.

Burkini in Freibädern: verboten.

Rauchen: nicht überall verboten.

Private Feuerwerke zu Silvester: werden in Salzburg verboten.