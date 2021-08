Wählt man die Nummer der Wiener Einwanderungsbehörde MA 35, hebt niemand ab. Was klingt wie eine Szene aus der Satiresendung "MA 2412", ist in der Bundeshauptstadt Realität. Das berichten nicht nur zahlreiche Betroffene, sondern zuletzt auch ein Mitarbeiter, der anonym bleiben will. Doch anders als in der fiktiven "MA 2412 für Weihnachtsdekoration", wo däumchendrehende Beamte die österreichische Bürokratie vorführen, geht es bei der MA 35 um sehr viel: Die meisten Ansuchen betreffen die Verlängerung von Aufenthaltstiteln, die Menschen ohne Visum ...