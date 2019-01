"Fake-News"-Schreier dürfen sich bestätigt fühlen.

ANDREAS KOLLER



Man kann es natürlich auch machen wie ORF.AT. Nämlich: In eine ausführliche journalistische Betrachtung der jüngsten Frauenmorde alles hineinpacken, vom Beziehungsstatus von Opfern und Tätern bis zum Mangel an Frauenhäusern, vom Gender Pay Gap bis zum Rang Österreich im Gleichberechtigungsranking, vom Wiener Waffenverbot bis zur Notwendigkeit von Gewaltprävention. Nur eines hat der ORF nicht in seine Story hineingepackt: Den Umstand, dass drei von vier Tätern Migrationshintergrund hatten. Man dürfe die Hintergründe der Taten "nicht unter den Teppich kehren", sagt eine der vom ORF zitierten Expertinnen. Stimmt. Aber der ORF tut genau das. Aus falsch verstandener politischen Korrektheit. Womit er jenen Zeitgenossen neue Nahrung gibt, die "Fake News" schreien, sich von den etablierten Medien abwenden und sich ihre eigene rechte Verschwörungswelt zimmern. Das kann kaum im öffentlichrechtlichen Auftrag liegen.