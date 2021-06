Sollte eine Beamtenkavallerie auf Anweisung des Bundespräsidenten im Finanzministerium einreiten müssen, um zu überprüfen, ob Blümel alle Akten an den Ibiza-U-Ausschuss geliefert hat, wären das beschämende Bilder. Van der Bellen muss jetzt eine unangenehme Entscheidung treffen.

Die Post, die am späten Dienstagvormittag in der Hofburg eintraf, hatte höchste Priorität. Der Verfassungsgerichtshof hatte nämlich auf ein Schreiben von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Sachen Aktenstreit zwischen Finanzminister Gernot Blümel und dem Ibiza-U-Ausschuss reagiert. Zur Erinnerung: Das Staatsoberhaupt hatte sich an den VfGH mit der Frage gewandt, ob es noch immer zuständig sei, wenn es um die Prüfung und Beschaffung von Akten aus dem Finanzministerium gehe, die laut Opposition unvollständig an den Ibiza-U-Ausschuss geliefert wurden. Zuvor hatte ...