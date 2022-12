Veto? Keine Spur. Nur ein Hilferuf. Wieder einmal ist Österreich ein Opfer

"Wir sind nicht ein Staat, der blockiert und ein Veto einlegt." Das sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, nachdem Österreichs Innenminister Gerhard Karner die Reisefreiheit der Bulgaren und Rumänen innerhalb der EU mit einem Veto blockiert hatte. Das Vorgehen Karners sei ja nur ein "Hilferuf" gewesen, betonte der Minister.

Die Schallenberg'sche Umdeutung macht Österreich zum Opfer, was immer gut und beliebt ist, dann sind nämlich die anderen schuld. Die Regierung in Wien sah sich also bedauerlicherweise gezwungen, Rumänien und ...