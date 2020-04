Jeder möchte lieber heute als morgen zurück in die Normalität. Umso wichtiger ist es dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren.



Standpunkt SN

Die Wahrheit hat in der Coronakrise mitunter eine kurze Halbwertszeit. Das, was heute noch als ziemlich sicher galt, kann morgen schon wieder überholt sein. Denn die einzige Gewissheit, die es in dieser Krise gibt, ist vielfach große Ungewissheit.

...