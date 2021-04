Die Debatte über die Schwächung des U-Ausschusses kommt zur Unzeit.

Die ÖVP, die im eigentlich blauen Ibiza-Skandal derzeit massiv unter Druck steht, hat diese Woche einen ihrer prominentesten Vertreter vorgeschickt, um eine Debatte über eine Reform der parlamentarischen Untersuchungausschüsse loszutreten. Ausgerechnet Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka spielte in einem TV-Interview mit dem Gedanken, die Wahrheitspflicht in dem parlamentarischen Untersuchungsgremium zu überdenken. Er verwies auf Deutschland, wo es diese nicht gebe. Auch wenn Nationalratspräsident Sobotka später zurückruderte und klar wurde, dass auch im Nachbarland bei Befragungen durch Abgeordnete die Wahrheitspflicht gilt, wurde am ...