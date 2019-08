Es gibt zu wenig günstigen Wohnraum. Eine Quasi-Enteignung über gesetzliche Höchstmieten ist keine Lösung.

In Deutschland ist von Berlin ausgehend wieder einmal eine Debatte über die Einführung von Mietpreis-Obergrenzen entflammt. In Ansätzen züngelt das Thema auch in den österreichischen Wahlkampf. Der Tenor: Die Mieten sind viel zu hoch, vor allem junge Menschen können sich ...