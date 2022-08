Warum sich Michael Ludwig zur Wien-Energie-Krise erklären muss

Seit Tagen ist der rote Wiener Bürgermeister auf Tauchstation. Sein Image als Krisenmanager ist damit dahin.

"Too big to fail", also "zu groß, um zu scheitern". Dieser Spruch, wonach systemrelevante Institutionen immer gerettet werden, muss irgendwo im Wiener Rathaus in fetten roten Lettern an der Wand geschrieben stehen. Denn anders ist es wohl nicht zu erklären, dass sich die Wiener Stadtregierung und damit die Wiener SPÖ in der Kommunikation rund um die Wien Energie derzeit schwerstens im Ton vergreift.

Wobei man von manchen gerne einen Ton hören würde, allen voran von Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael ...