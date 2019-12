In den Ländern wird der Wahlkampf nach dem Wahltag nicht fortgesetzt, vielmehr begeben sich die Parteien zügig wieder in den Arbeitsmodus. Der Bund kann in dieser Hinsicht einiges von den Ländern lernen.

Erst Vorarlberg, jetzt die Steiermark: In beiden Bundesländern fanden - deutlich nach der Nationalratswahl - Landtagswahlen statt. Die neue Vorarlberger Landesregierung war bereits wenige Wochen nach der Wahl fertig ausverhandelt. Und seit Montag steht auch die neue Regierung der Steiermark. ...