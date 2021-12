Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer verlautbarte in seiner ersten Pressekonferenz am Dienstag einige nicht unwesentliche Botschaften. Einige andere, ebenso wesentliche Botschaften wurden von Nehammer nicht verlautbart, sondern subtil zwischen den Zeilen und den Worten versteckt. Diese subtilen Botschaften kann man in einem Satz zusammenfassen: Ich, Karl Nehammer, will es anders machen. Nämlich: Anders als Sebastian Kurz und die Seinen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer.