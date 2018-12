Uns gehen die Ärzte aus. Es fehlen die Pflegekräfte. Was tut die Politik dagegen? Nichts. Sie setzt auf Symbole. Davon wird keiner gesund.

In Österreich gibt es derzeit rund 7100 niedergelassene Hausärzte und Fachärzte mit einem Kassenvertrag. Ihre Wartezimmer sind überfüllt. Zum Teil extrem niedrige Honorare zwingen sie zur Fließbandmedizin. Für eine "ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache" in der Länge von 15 Minuten zahlt die Kasse sage und schreibe im Schnitt zwölf Euro. Für das Verabreichen einer Spritze gibt es einen Euro, pro Wundreinigung dürfen drei Euro abgerechnet werden. Manche Ärzte schleusen 100 und mehr Patienten täglich durch die Ordination, um die Kosten für Geräte, Assistenten und Miete zu verdienen und am Ende auch noch für sich selbst etwas zu haben.