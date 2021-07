Der schreckliche Tod eines 13-jährigen Mädchens, mutmaßlich verursacht durch eine Gruppe afghanischer Asylbewerber, hat genau jene politischen Reaktionen hervorgerufen, die man von der Parteienlandschaft in ihrem gegenwärtigen Zustand erwarten musste: plumpe Schuldzuweisungen. Die FPÖ gibt der ÖVP die Schuld, die ÖVP den Grünen, die SPÖ der ÖVP ... Und das alles, während die Angehörigen des Opfers nicht wissen, wohin mit ihrem Schmerz.

Doch so abstoßend man die Art der Auseinandersetzung empfindet, so notwendig ist die Debatte an sich. ...