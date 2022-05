Stangl löst Kalliauer als oberösterreichischer ÖGB-Chef ab

Andreas Stangl wird am Dienstag zum neuen Chef des Oberösterreichischen Gewerkschaftsbundes gewählt. Er folgt auf Johann Kalliauer, der 18 Jahre an der Spitze der Organisation gestanden ist. Damit sind die Ämter des Arbeiterkammer-Präsidenten und des ÖGB-Landesvorsitzenden wieder in einer Hand, nachdem Stangl Kalliauer bereits im November als AK-Chef beerbt hatte.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Stangl löst Kalliauer ab