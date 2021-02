Starker Rückgang: Asylanträge in EU auf Niveau von 2013

Die Anzahl der in der Europäischen Union gestellten Asylanträge ist im vergangenen Jahr massiv gesunken. Der Rückgang betrug in der EU plus Norwegen und Schweiz gegenüber dem Vorjahr 31 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 2013, wie die EU-Asylagentur EASO am Donnerstag mitteilte. Der Hauptgrund dafür seien die im Rahmen der Coronavirus-Pandemie eingeführten Reisebeschränkungen. Die Anerkennungsquote blieb unterdessen im Jahresvergleich stabil.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Syrer hatten mit 84 Prozent die höchste Anerkennungsrate