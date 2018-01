Start für NÖ-Wahlkampfkonvoi der VP in St. Pölten

Die Volkspartei Niederösterreich hat am Sonntagvormittag, drei Wochen vor der Landtagswahl am 28. Jänner, ihren Konvoi vor dem Landhaus in St. Pölten gestartet. Von dort aus fuhren die neun Listenersten - an der Spitze Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - in blau-gelben Kleinbussen mit der Aufschrift "miteinander niederösterreich" in die Regionen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Mikl-Leitner erwartet intensive Wochen