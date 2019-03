Start für Schul-Studie zu sozialem Klima und Integration

Die von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angekündigte Studie zu Integration, sozialem Klima und Herausforderungen an den Schulen wird am Mittwoch allen Direktoren zum Ausfüllen übermittelt. Unter anderem wird darin erhoben, wie sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit religiösen Kopfbedeckungen entwickelt hat oder wie viele nicht am Schwimmunterricht teilgenommen haben.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Die Fragen wurden vom Soziologen Kenan Güngör entwickelt